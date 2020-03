La société Construire Malin est devenue l’un des nos nouveaux sponsors grâce à la relation croisée existante entre Olivier Elima d’une part et Julien Touxagas et son épouse d’autre part, entretenue respectivement avec le patron de l’entreprise Construire Malin, Loïc Matheu, et son architecte, Cécile Paraire.

Cette belle entreprise, dont les bureaux actuels sont situés au 948 chemin de la fauceille, 66000 Perpignan, construit ses futurs locaux au sein de la nouvelle zone de Technosud 2, à Perpignan, dédiée aux énergies renouvelables, écoconstruction, hautes technologies et biotechnologies.